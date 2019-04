Édouard Philippe : "la première exigence, c'est en fait une immense exaspération fiscale"

Édouard Philippe a livré ce lundi matin les premiers enseignements du Grand débat national. Il s'est exprimé devant 500 élus, hauts fonctionnaires et simples citoyens réunis au Grand Palais à Paris. Le Premier ministre a évoqué "une immense exaspération fiscale". Que marque-t-elle cette constatation ? Est-ce qu'elle signifie le début d'un nouveau chapitre dans ce quinquennat ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.