Un ministre candidat qui annonce qu'il ne siégera pas, "ça ne s'est jamais vu" : Ségolène Royal dit-elle vrai ?

Le Premier ministre sera tête de liste aux municipales au Havre, une commune dont il a été le maire de 2010 à 2017. Il a toutefois prévenu qu'en cas de victoire, il laisserait sa place à l'actuel maire LR, Jean-Baptiste Gastinne. Une méthode qui déplaît à Ségolène Royal.

"Je pense qu’il faut de la clarté", a-t-elle réclamé, dimanche 2 février sur France 3. "La mission de Premier ministre et la mission de maire, ce n’est pas les mêmes missions donc il faut choisir entre les deux." Et d'ajouter : "Quand on est tête de liste, en principe, c’est pour être maire. Ça n’existe pas, ça ne s’est jamais vu, un ministre en exercice, a fortiori un Premier ministre, qui est tête de liste et qui dit après on verra si je suis maire".

L'ancienne ministre socialiste a la mémoire courte. A chaque élection municipale, des membres du gouvernement se frottent au terrain et au suffrage universel, parfois poussés par leur Président et leur chef du gouvernement. Les Premiers ministres n'y échappent pas. Une victoire ne signifie pas pour autant qu'ils quittent le gouvernement. La plupart laissent leur place une fois élus et, jusqu'à il y a peu, certains optaient pour le cumul des postes.