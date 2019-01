Édouard Philippe : les casseurs "n'auront pas le dernier mot"

Afin de lutter contre ceux qui veulent "caillasser", Edouard Philippe a assuré vouloir "changer de méthode". Pour ce faire, il compte "investir dans du nouveau matériel, être plus mobile", et revoir à la hausse le nombre de forces de l'ordre mobilisées. Le Premier ministre a également affirmé son intention de "défendre le droit de manifester, pacifiquement, dans la rue", en créant une "loi nouvelle" interdisant aux "casseurs identifiés" de manifester et en durcissant les sanctions contre les manifestations non déclarées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.