Fiscalité, 80 km/h, "RIC", vote blanc... Comment se positionne Edouard Philippe, invité de "La Grande explication" ?

En juillet dernier, Edouard Philippe présentait son projet de loi de révision constitutionnelle et évoquait la réduction du nombre de parlementaires. "Une réduction que les Français appellent de leurs vœux depuis longtemps. Et qui pour cette raison sans doute figurait dans les programmes de presque tous les candidats à l’élection présidentielle", disait-il. "C’est pourquoi, nous vous proposons dans le projet de loi organique de diminuer le nombre total de parlementaires de 30%. Une réduction qui revient à fixer à 404 députés l’effectif de l’Assemblée nationale et à 244 celui du Sénat. Bien évidemment, tous les départements, toutes les collectivités d’Outremer auront au minimum un député et un sénateur pour les représenter", précisait alors le Premier Ministre.





Réduire du tiers le nombre de parlementaires : une "mesure" qui figure également dans la lettre d'Emmanuel Macron destinée à cadrer le Grand débat national. Edouard Philippe a bien son avis sur le sujet : il "est favorable à ce qu'il y ait un peu moins de députés. Est-ce qu’il y a trop de députés ? Je trouve que c’est une question compliquée. C’est compliqué de travailler à 577", a estimé Édouard Philippe à Sartrouville, lors d'un échange avec des habitants. "Peut-être qu’on pourrait avoir un peu moins de députés. […] Ça rendrait le travail un peu plus efficace et un peu plus fluide", a-t'il déclaré.





Mais de nuancer tout de même : "s’il n’y a plus que 300 ou 350 députés, dans des départements très vastes et peu peuplés, il n’y aura plus beaucoup de députés. Et s’il y a moins de députés, ce sera forcément moins sain […] Il faut réussir à trouver le bon équilibre. Diminuer probablement le nombre - moi, je pense qu’on peut le faire - mais faire attention, en diminuant, à ce qu’on ne donne pas le sentiment d’éloigner soit des territoires, soit des Françaises et des Français qui vivent à certains endroits de la représentation nationale et du débat public".