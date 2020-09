Edouard Philippe, un ex-Premier ministre de plus en plus actif

Quelle est l'ambition de l'ancien Premier ministre, resté particulièrement populaire dans les sondages d'opinion ? Jusqu'ici, son entourage a systématiquement réfuté les spéculations sur une éventuelle ambition nationale en vue de la présidentielle de 2022. "Edouard, il a deux caractéristiques : il est très libre et sa loyauté est évidente. Et Emmanuel Macron le sait parfaitement", assurait mardi à l'AFP le député Thierry Solère. "La grande force d'Edouard est que rien de ce qu'il montre n'est différent de ce qu'il est. Il est loyal, point barre. Tous les débats: 'et si...', ce sont des débats qui n'ont pas lieu d'être", abondait un autre proche, ajoutant qu'Edouard Philippe a quitté Matignon "avec plein d'envie" et "de l'énergie".

Après son départ de Matignon, l'entourage d'Emmanuel Macron avait évoqué une possible "mission" pour Edouard Philippe, visant à "reconstruire la majorité" en vue des prochaines élections nationales. Si l'ancien chef du gouvernement n'a jamais confirmé une telle mission, son activisme politique depuis la rentrée pourrait constituer une forme de réponse. "Edouard Philippe, c'est un atout pour la majorité", insistait récemment l'eurodéputé et son ami Gilles Boyer, soulignant qu'il a eu la capacité de rassembler ceux qui "souhaitaient la réussite du président, étaient déconcertés par Les Républicains mais ne voulaient pas adhérer à La République en marche". En témoigne un sondage Ifop réalisé fin août, dans lequel les électeurs de droite plaçaient Edouard Philippe en tête des personnalités susceptibles de les représenter en 2022.

La mission de l'ancien Premier ministre, aussi informelle soit-elle, apparaît d'autant plus cruciale que le mouvement LaREM, qui a porté la candidature d'Emmanuel Macron en 2017, vaciller dans sa base, et que l'ouverture à gauche du macronisme semble avoir trouvé ses limites.