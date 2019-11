EELV : Julien Bayou, un activiste à la tête des écologistes

Julien Bayou est loin d'être un nouveau venu au sein d'EELV. Il a déjà passé près d'une décennie à siéger au sein du conseil régional d'Ile-de-France, et six ans au porte-parolat du mouvement fondé en 2010. Incarnant à plusieurs titres son aile gauche - l'ancien secrétaire d'Etat Jean-Vincent Placé l'avait même accusé de contribuer à la "dérive gauchiste" du mouvement -, il y avait adhéré à sa fondation après avoir accompagné Eva Joly, candidate aux élections européennes de 2009.

Pour autant, Julien Bayou s'est surtout illustré depuis le début de sa vie militante par son profil d'activiste, plus que par son goût pour la politique, quand bien même il comptait dans sa famille un grand-père député-maire SFIO pendant un demi-siècle, une grand-mère édile de Saint-Chinian (Hérault) et des parents issus du maoïsme.

"Chez les écolos, élu et militant, c'est un pléonasme", nous avait-il indiqué lors d'un échange récent. De fait, le nom de Julien Bayou reste avant tout associé à Jeudi Noir, ce collectif qu'il a cofondé en 2005 sur fond de crise du logement, en même temps qu'un autre collectif, Génération Précaire, qui défendait la cause des jeunes stagiaires. Actions non violentes fortement médiatisées, "agit prop", occupations d'immeubles vacants ont marqué ses premières années de militantisme, et l'ont suivi tout au long de son parcours, de "La France qui se lève tôt" (faisant écho aux promesses de Nicolas Sarkozy) à "Sauvons les riches" en passant par la création du syndicat Asso (Action des salariés du secteur associatif) en 2010, la participation à une "flottille" contre le blocus de Gaza (2011), la création du site "Aider les réfugiés" (2015) ou encore la participation à Nuit Debout (2016).