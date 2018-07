"Efficacité" ou "affaiblissement" : ce que la réforme constitutionnelle changerait pour le Parlement

Le premier débat constitutionnel promet d'être chaud et son issue incertaine. L'Assemblée nationale examine à partir du mardi 10 juillet le projet de loi constitutionnel, première étape de la révision promise par Emmanuel Macron avant son élection. Dans ce premier chapitre, lancé par le chef du gouvernement Edouard Philippe, figurent les éléments les plus controversés au sein du Parlement, ceux qui visent notamment à accélérer la procédure législative afin, selon les termes de l'exécutif et de la majorité, de la rendre plus "efficace".





Avant l'examen, en septembre, des autres volets (loi organique et loi ordinaire) controversés qui prévoient la fameuse réduction du tiers des effectifs du Parlement et l'introduction d'une part de proportionnelle dans le mode de scrutin, cette première étape promet déjà de houleux débats. Une grande partie de l'opposition dénonce notamment la réforme du droit d'amendement des parlementaires.