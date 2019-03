Egalité salariale femmes-hommes : un index pour obliger les entreprises à la transparence

L'index doit permettre de déterminer les causes de ces écarts pour mieux les combattre. Avec cinq outils : allouer une enveloppe de rattrapage salarial sur trois ans, "au montant négocié au sein de l'entreprise", veiller à l'équité dans la distribution des augmentations individuelles et des promotions, "mettre en place un vivier" pour assurer la "juste représentation des deux sexes à la tête de l'entreprise" et... appliquer la loi sur le congé maternité. La menace d'une amende sera immédiatement mise à exécution si l'index n'est pas publié par les entreprises concernées. Et, quand cet index une fois publié démontrera un score inférieur à ce qui est demandé par la loi, les entreprises auront trois ans - sauf difficultés économiques - pour corriger ces problèmes.





Une boîte à outil semble-t-il complète, sauf que, pointaient cinq syndicats, c'est l'exigence de la ministre du Travail qui pose problème. Muriel Pénicaud menace en effet de sanctions les entreprises qui ne prendraient pas de mesures dès lors qu'elles obtiendraient moins de 75 points sur 100 à cet index. "Il suffit d'obtenir ce score pour ne pas être sanctionné. Or le barème retenu est très progressif et les cinq critères se compensent. Il sera donc possible de ne pas être sanctionné, tout en ayant un écart de rémunération de 15%", pointent du doigt les cinq organisations syndicales.





Les cinq syndicats (CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et CFTC) avaient demandé à la locataire de l'hôtel de la rue de Grenelle "de revoir le barème,en particulier sur le premier critère, pour garantir que l'on ne puisse pas avoir plus de 5% d'écart de rémunération sans être sanctionné, et de prévoir l'obligation d'une enveloppe de rattrapage dès lors que les 40 points [du premier point] ne sont pas atteints". Tout en mettant la pression sur la ministre pour qu'elle réduise les délais accordés aux entreprises pour qu'elles publient leur index. Une demande restée lettre morte.