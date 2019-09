Ce qu'il faut savoir sur le service solennel rendu à Jacques Chirac

CÉRÉMONIE - Des Invalides à Saint-Sulpice, ce lundi 30 septembre sonne comme un ultime adieu à Jacques Chirac. À midi, un service solennel sera rendu, en la présence des anciens présidents français et de personnalités étrangères. Mais en quoi consiste cette cérémonie ?

Les derniers adieux au président, disparu le 26 septembre, se déroulent ce lundi à Paris. À 11 heures, le convoi funéraire partira des Invalides pour rejoindre l'église Saint-Sulpice. Cette église du 6e arrondissement est le deuxième plus grand édifice religieux de Paris après la cathédrale Notre-Dame, toujours fermée au public après l'incendie du 15 avril dernier. C'est à ce titre qu'elle a hérité de la qualité de cathédrale diocésaine de la capitale et c'est en son sein que sera rendu à midi un service solennel. Emmanuel Macron y assistera, ainsi que 80 chefs d'Etat étrangers. Les anciens occupants de l'Elysée Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont annoncé leur présence et 300 journalistes ont été accrédités pour l'occasion. Mais en quoi consiste cette cérémonie ?