Valérie Pécresse sur Eric Zemmour : "Dans une présidentielle, il y a toujours un trublion"

"Dans une élection présidentielle, il y a toujours le trublion, celui qui trouble le jeu, un effet de mode", a assuré Valérie Pécresse. Et d'ajouter : "Ce que je crois, c'est qu'être président, c'est savoir diriger un pays dans toute sa complexité. Je ne crois pas qu'un polémiste, aussi talentueux soit-il, puisse avoir les épaules et la capacité pour tenir un gouvernement, pour gérer les centaines de milliards d'euros du budget de la France."

Et Valérie Pécresse de commenter : "Je pensais qu'il était d'abord un boulet pour Marine Le Pen. Les sondages le confirment. (...) Il se situe dans un registre polémiste, excessif dans le constat, sans véritables propositions de fond. Or ce que les électeurs de droite attendent ce sont des propositions concrètes. C'est de la crédibilité."

"Les Français ne me connaissent pas assez, bien que je fasse de la politique depuis 20 ans", a également concédé sur LCI Valérie Pécresse. Prend-on au sérieux une femme à droite ? "C'est pour cela que j'ai cité Margaret Thatcher et Angela Merkel. (...) C'est pas de la com', c'est un message subliminal pour dire que le leadership au féminin existe. (...) Le sujet, c’est : qui est capable de faire ? (...) Je revendique dans ma région d'avoir fait, d'avoir tenu mes promesses."

"Jugez-moi sur mes actes", demande Valérie Pécresse. Avant de se prendre à Anne Hidalgo et Marine Le Pen : "Comment est géré Paris ? Comment est géré le RN ? On a une ville en faillite et un parti en faillite".