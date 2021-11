L'Association des maires de France élit son nouveau chef : quels sont les enjeux du scrutin ?

Qui succédera à François Baroin à la tête de la puissante Association des maires de France (AMF) ? Les plus de 34.000 membres commencent ce mardi à voter pour désigner leur nouveau président, dont le nom sera dévoilé mercredi à la clôture du scrutin en ligne. Quel sont les enjeux de cette élection, pour les maires de France et l'exécutif, notamment à cinq mois de la présidentielle ?

David Lisnard se voulant le garant de "l'ADN indépendant" de l'AMF et Philippe Laurent partisan d'une ligne plus centriste et ouvert à la discussion avec l'exécutif, l'élection de l'un ou l'autre déterminera la ligne qu'adoptera l'AMF au cours du mandat de son nouveau président. Pour le premier, l'association doit être "un partenaire de l'Etat, loyal, mais aussi indépendant et exigeant". Le second regrette que l'AMF n'ait pas été suffisamment "force de proposition" ces dernières années et que son "rayonnement soit moins important aujourd'hui (...) peut-être en raison d'une préoccupation trop importante de se situer en position par rapport au gouvernement voire même au président de la République".