Eric Zemmour pourrait-il se présenter à la primaire de la droite ?

Participer à la primaire de la droite et du centre, l’entourage d’Eric Zemmour y songe. Alors que les adhérents LR doivent trancher ce samedi le processus de désignation de leur candidat à la présidentielle – ils auront le choix entre une primaire ouverte et un vote en congrès réservé aux militants –, les proches du polémiste rêvent d’inscrire son nom parmi ceux de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier.

"Si on a un pied dans la primaire, médiatiquement ça nous renforce encore un peu plus", a estimé l'un d'eux auprès de LCI. Leur objectif est également de décomplexer les militants LR qui n'oseraient pas rejoindre le journaliste par obéissance envers les instances du parti, qui s'attachent à rejeter Eric Zemmour de leur famille politique. "On cherche à susciter un positionnement clair des cadres des Républicains, qu’ils nous opposent un veto pour que les adhérents LR se sentent libérés de se rapprocher plus franchement de nous", poursuit l'entourage du candidat putatif. "Eric Zemmour a la cote auprès des militants de base", veulent croire les proches de Zemmour.

Toutefois, pour participer à la primaire, il faut remplir plusieurs conditions, parmi lesquelles respecter les valeurs de la droite, avoir réuni les signatures de 250 élus, et ne pas faire l'objet d'un veto de la part des organisateurs. Alors que l'entourage d'Eric Zemmour assure qu'il respecte la première condition, concernant les parrainages, il convient que "ça stagne" mais nourrit l'espoir que cela puisse se débloquer une fois que le candidat se déclarera officiellement. Quant à un veto, il n'est pas exclu puisque le président des Républicains Christian Jacob a encore dit mercredi que sa formation politique ne partageait pas les mêmes valeurs que le polémiste.