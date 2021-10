Élection présidentielle : les six candidats au congrès LR réunis ce mardi autour d'un petit-déjeuner

Afficher une entente cordiale à un mois et demi du congrès LR qui désignera le candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle. C’est le but du petit-déjeuner organisé ce mardi matin au siège des Républicains et orchestré par leur président Christian Jacob. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Eric Ciotti et Denis Payre seront tous réunis, selon les informations du Figaro.