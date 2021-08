"Ce que veut le peuple est dans notre programme" : Mélenchon fait sa rentrée dans la Drôme

Une rentrée en forme d'avertissement à ses électeurs. Jean-Luc Mélenchon a renoué dimanchei avec ses traditionnelles harangues à l'occasion d'un discours millimétré devant ses soutiens, à Valence (Drôme). L'occasion pour le leader insoumis, en en campagne depuis l'automne dernier, d'appeler à une forte mobilisation démocratique lors de l'élection présidentielle, seule condition à ses yeux d'une victoire en 2022.

"Il y a 1000 manières d'agir, mais quand il s'agit de décider, tout passe par le pouvoir politique", a martelé le candidat. "L'abstention est le pire qui puisse nous arriver. Plus ça vote, plus nous sommes forts." Inversement, "moins on vote", plus l'issue du scrutin profitera à Emmanuel Macron, "ce qui correspond à l'intérêt des puissants", a assuré le député LFI, qui a vanté sa stratégie "d'union populaire", une union "qui fait le pari de la démocratie". "Peu me chaut les pronostics me concernant. Si le peuple s’en mêle, la victoire sera de notre côté."