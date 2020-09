Christian Estrosi appelle la droite à se ranger derrière Emmanuel Macron

Pour Christian Estrosi, si accord il y a, il devra cependant se faire sous certaines "conditions et cela doit se faire sur la base d’un projet commun". Une entente est donc envisageable entre les deux partis, pour le maire de Nice, si Emmanuel Macron se base sur les engagements de la droite concernant la "sécurité", l'appelant à "agir avec force pour établir l’autorité et l’ordre", et sur la "santé". Il estime que cette solution est le seul moyen de ne pas renoncer aux valeurs et aux idées de la droite tout en précisant qu'aucun candidat pour la présidentielle "ne s'impose naturellement" chez Les Républicains. Une attaque directement adressée à ses collègues, puisque plusieurs cadres de son parti, comme Bruno Retailleau, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, ne cachent pas leur envie de se présenter pour les élections présidentielles de 2022.