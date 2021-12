Présidentielle 2022 : Christiane Taubira, une tribune à l'avant-goût de programme

UNION À GAUCHE - Dans une tribune publiée ce mercredi, dans laquelle elle appelle la gauche à se réunir sur ses "convergences" pour gouverner, Christiane Taubira semble dessiner ce qui pourrait être son programme si elle se portait candidate à l'élection présidentielle.

Deux semaines avant de dire si elle souhaite être candidate, Christiane Taubira exhorte à nouveau la gauche à s'unir. Dans une tribune publiée ce mercredi dans Le Monde, l'ancienne garde des Sceaux estime que les "convergences" idéologiques à gauche "sont suffisantes pour nous permettre de gouverner ensemble cinq ans". Pour elle, "les convergences ne manquent pas", "même avec des nuances" et "malgré une propension avérée à inventer entre nous des querelles insurmontables".

En listant ces convergences - sur l'école, le climat ou la santé - l'ex-députée de Guyane brosse dans cette tribune les contours du programme qu'elle pourrait endosser si elle était désignée pour mener la gauche à l'élection présidentielle. Un programme, d'ailleurs, qui semble intégrer les propositions des divers candidats déjà en lice à gauche. Elle estime ainsi que "le choc climatique est déjà l’affaire de ce siècle et qu’il appelle des choix drastiques", se prononce pour une meilleure rémunération des personnels de santé et des enseignants - revendication notamment portée par Anne Hidalgo -, pour mieux accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi et développer les transports alternatifs à la voiture. "Il faudra s'atteler pour de bon à rénover les millions de logements thermiquement défaillants", écrit-elle également. "Il en va aussi de l’augmentation du salaire minimal et d’une politique fiscale juste, qui rétablisse l’impôt sur la fortune, réclame à chacun selon ses capacités – entendons très clairement : davantage à ceux qui peuvent contribuer davantage –, et punisse sévèrement ceux qui s’organisent pour échapper à l’impôt", ajoute l'ancienne ministre de François Hollande.

Réguler les géants du numérique, contenir la violence sur les réseaux sociaux

En rappelant le rôle qu'elle souhaite voir jouer à la gauche, Christiane Taubira indique également quels sont pour elle les grands enjeux à venir et les points importants qu'elle souhaite défendre. Ainsi, "c’est nous qui (...) pouvons rétablir de la justice sociale et instaurer une justice environnementale, en assumant l’une et l’autre. C’est nous qui pouvons mettre un terme à la prédation économique, promouvoir l’économie solidariste et performante, réguler les géants du numérique, protéger activement les données personnelles, contenir la violence ordinaire qui parasite les réseaux sociaux", indique-t-elle.

Selon elle, la gauche doit encore discuter et s'entendre sur le nucléaire, le rapport à l'Union européenne, certains rapports diplomatiques bilatéraux et multilatéraux ou "la variation des taux et champs d'application de la TVA". Ce qui n'est pas rien. À gauche, seule Anne Hidalgo (PS) se dit également favorable à une primaire. Jean-Luc Mélenchon (LFI), Yannick Jadot (EELV) et Fabien Roussel (PCF) ont tous, à ce stade, refusé. Christiane Taubira devrait en dire plus sur ses intentions à la mi-janvier. Mais elle a d'ores et déjà prévenu qu'elle refuse d'être une candidate "de plus" à gauche.

