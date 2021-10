Congrès Les Républicains : à quel candidat va profiter la flambée des adhésions au parti ?

MILITANTS - Le parti Les Républicains a gagné près de 20.000 adhérents ces dernières semaines. De nouveaux encartés qui souhaitent participer au congrès qui désignera le candidat de la droite pour la présidentielle. Mais à qui pourrait profiter cette ruée ?

Les compteurs s’affolent chez Les Républicains. Ce mercredi, Christian Jacob s’est félicité que le parti ait dépassé la barre des 100.000 adhérents. Une première depuis longtemps : le mouvement était tombé à 60.000 adhérents en 2019, après en avoir totalisé "237.000 à jour de cotisation il y a cinq ans", rappelait le président LR lundi en conférence de presse. Le nombre d'encartés a considérablement augmenté depuis la décision, le 25 septembre dernier, de désigner le candidat de la droite à la présidentielle lors d'un vote en congrès réservé aux seuls adhérents.

Alors pour avoir le maximum de chances de l'emporter, tous les concurrents exhortent leurs soutiens à adhérer. Dans le camp de Valérie Pécresse, une vaste campagne de phoning a été lancée, de jeunes volontaires étant chargés d'appeler l'intégralité des 10.000 sympathisants de son mouvement Libres! d'ici le 16 novembre. Côté Bertrand, "on mobilise les référents départementaux, à la fin des meetings, on a des formulaires sur la table" et "si on fait 10 ou 20 adhésions, ça compte", explique un élu à l'AFP. L’enjeu est de taille pour ces deux candidats qui avaient quitté le parti et n’y comptaient plus de fidèles. Certains voient d'ailleurs une corrélation entre le retour dans le giron de ces deux présidents de région et les chiffres dans certaines fédérations. "Ça mobilise fort dans les fédérations des candidats", assure une élue citée par l'AFP.

Les fédérations des candidats font le plein

Ainsi, pour la seule journée de lundi, LR a enregistré 609 adhésions, dont 182 en Ile-de-France. Deuxième plus grosse fédération, Paris affiche "la plus forte progression de France" avec 1800 adhérents supplémentaires revendiqués, ce que certains relient à l'implantation régionale de la présidente d'Ile-de-France Valérie Pécresse. En Savoie, bastion de Michel Barnier, le nombre d'adhérents a doublé par rapport aux 414 de fin septembre. Dans le Nord, fief de Xavier Bertrand, la hausse dépasse 20% à plus de 2000 militants. Les Alpes-Maritimes, fédération présidée par Eric Ciotti, reste la première de France avec plus de 7000 adhérents.

Les adhésions pourraient faire bouger les lignes de l'élection, notamment si les sympathisants de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse s'inscrivent en masse. Si la base des adhérents qui était toujours inscrite aurait pu leur en vouloir d'avoir quitté le parti et privilégier les candidats comme Michel Barnier et Eric Ciotti, les nouveaux encartés pourraient venir avec d'autres intentions. Ils ont jusqu’au 16 novembre pour adhérer et pouvoir voter au congrès.

