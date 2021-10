Présidentielle : à la traîne dans les sondages et critiquée, Anne Hidalgo déroule son plan sans s'inquiéter

Les détracteurs de la maire de Paris en veulent pour preuve les mauvais sondages parus ces derniers jours. Selon le baromètre Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro publié le 4 octobre, dans un scénario où Eric Zemmour et Xavier Bertrand sont candidats, Anne Hidalgo recueillerait 5,5% des suffrages (-1,5 point), derrière Yannick Jadot (8%) et Jean-Luc Mélenchon (7%). Dans le baromètre Harris interactive pour Challenges publié ce mercredi 6 octobre, dans le cas d’une candidature de Xavier Bertrand, l'édile parisienne est créditée de 6% des suffrages, autant que Yannick Jadot mais moins que Jean-Luc Mélenchon (11%).

Un cadre du PS cité mardi dans Le Parisien déclarait : "C’est l’accident industriel ! Il n’y a pas de campagne, pas de direction de campagne, pas d’acte de campagne !" D'autres n'expriment pas leurs critiques sous anonymat, à l'instar de Stéphane Le Foll, qui veut lui aussi être désigné candidat PS à la présidentielle. "On est parti sur une campagne avec un doublement du salaire des profs , puis les 110 km/h sur autoroute , pour revenir ensuite dessus et dire 'Mais non, ce n’est pas exactement ce que j'ai dit'. Il faut être sérieux", a-t-il estimé sur France Inter.

Interrogée à ce sujet ce mercredi dans Libération puis sur France 2 pour ses premières interviews nationales depuis plusieurs jours, Anne Hidalgo a répondu : "J’ai déclaré ma candidature le 12 septembre à Rouen. C’était il n’y a même pas un mois…. (…) Pour l’instant, je constitue mon équipe et je suis sur le terrain, pour écouter les Français. Certains critiquent cette méthode. Et alors quoi ? La politique, c’est s’afficher sur un ring et débattre avec Eric Zemmour ? Non." Ou encore : "Pour la première fois peut-être dans la vie du Parti socialiste, même s’il y aura un vote le 14 octobre, le sujet est très peu discuté. Avant même de me déclarer candidate j’ai vérifié que je rassemblais cette famille-là et que j’étais capable d’élargir. (...) Je suis là, je suis quelqu’un de solide."

Un membre de sa campagne joint ce mercredi par LCI balaye également l'argument des sondages. "S’il y a un truc qui laisse insensible Anne, c’est bien ça. Une présidentielle c’est une course de fond, on est encore loin de l'arrivée", explique-t-il. Quant aux critiques internes, il présume que "les choses vont se calmer. Le PS doit ratifier sa candidature, et à partir de là on peut espérer que les gens se retrouvent."