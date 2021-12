EN DIRECT - "La France est de retour", lance Éric Zemmour pour conclure son meeting émaillé de tensions

RÉINDUSTRIALISATION





"Pour aider nos industriels, nous proposons moins d'impôts, moins de taxes, moins de normes et plus de commandes. (...) Nous contraindrons la commande publique à privilégier les entreprises françaises. Il n'y a aucune raison que tous les pays du monde réservent leur marché public à leurs entreprises nationales pendant que la France fait le choix de l'étranger par dogmatisme budgétaire et européen". Eric Zemmour indique qu'il souhait un "puissant ministère de l'Industrie", chargé du commerce extérieur de l'énergie, de la recherche et développement et des matières premières".