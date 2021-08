Présidentielle 2022 : partir plus tôt que ses concurrents, stratégie gagnante pour Mélenchon ?

"Je suis prêt et je propose ma candidature à l'élection présidentielle de 2022." Il y a près de dix mois, sur le plateau du journal de 20H de TF1, Jean-Luc Mélenchon annonçait qu'il serait candidat à la présidence de la République. Depuis à gauche, seuls Fabien Roussel (PCF), Philippe Poutou (NPA) et Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) ont fait de même. Les Verts et le Parti socialiste sont engagés dans un processus de désignation qui n'aboutira pas avant plusieurs semaines, et qui fait naître des dissensions internes.

Contrairement aux Insoumis, les écologistes et les socialistes ont tenu leurs universités d'été sans pouvoir présenter à leurs militants leur candidat pour 2022, ni même un programme en partie ficelé. Quand ils doivent répondre dans la presse aux polémiques sur leurs mésententes, les lieutenants de Jean-Luc Mélenchon parlent idées et appellent au vote. "Nous on va avancer, pendant que les autres débattent entre eux et ne sont pas sortis de l’ornière", a déclaré le député Eric Coquerel à l'AFP. Samedi depuis Valence où se tenait leur rendez-vous estival, la coordinatrice du programme du parti, Clémence Guetté, a fait un topo informel à la presse sur la stratégie des Insoumis ; elle faisait de même jeudi dernier dans Libération.