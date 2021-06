Présidentielle : les écologistes se divisent autour de leur primaire

Et de deux. Après la vice-présidente de l'université de Lille et ancienne numéro 2 du parti Sandrine Rousseau, le maire de Grenoble Eric Piolle a annoncé ce mardi sa candidature à la présidentielle 2022 via la primaire écologiste. Dans un entretien à France 3 Alpes et France Bleu Isère, il confirme son souhait de passer par la primaire d'EELV, des "attaches sérieuses (...) qui permettent aussi un ancrage dans un courant de pensée". Mais parmi les écologistes, tous ne sont pas aussi enthousiastes, et au lendemain des élections régionales et départementales, certains remettent en cause cette méthode de désignation.

À commencer par Yannick Jadot. Même s'il rechignait à participer à cette primaire qu’il juge trop tardive (le vote aura lieu fin septembre, ndlr), le député européen devait se déclarer au début du mois de juillet. Mais ce mardi son entourage glisse au Parisien qu’il n’y a plus d’urgence. Selon le quotidien, une cinquantaine de ses soutiens se réuniront ce week-end en banlieue parisienne pour réfléchir au meilleur moyen pour leur candidat d’accéder à la présidentielle. Sous-entendu : est-il possible de faire sans la primaire EELV, alors que l’ancien candidat à la présidentielle 2017 craint de ne pas être désigné par les militants ? Doit-il se laisser enfermer dans un système et au sein d'un appareil qui ne lui laissera pas toute sa liberté ?