Qui sont les soutiens politiques conservateurs d'Eric Zemmour ?

Alors qu'il hésitait en raison de l'organisation fragile de la campagne d'Eric Zemmour, Jean-Frédéric Poisson a décidé de le rallier vendredi dernier. Il a "accepté la proposition" de l'ancien journaliste de présider la Commission nationale d'investiture "de la future coalition électorale" chargée notamment de préparer les élections législatives en juin. Comme premier moteur de cette alliance, le président du parti VIA la voix du peuple (ex-Parti Chrétien Démocrate) a mis en avant "le choix civilisationnel fait par Éric Zemmour", "nécessaire pour que la France retrouve sa grandeur et sa réputation".

Eric Zemmour pourra compter sur les réseaux de ce petit mais vieux parti, puisqu'il est le nouveau nom du Parti chrétien démocrate longtemps dirigé par l'ex-ministre Christine Boutin. Il partage un conservatisme sociétal et social avec ce parti, qui s'était opposé au Pacs en 1999 et au mariage pour tous en 2013. VIA est également partisan de l'alliance des droites : après avoir soutenu François Fillon en 2017 (avant de ne pas se prononcer en faveur de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron au second tour), il a passé des accords avec des listes RN comme LR aux dernières élections municipales (toutefois, certains de ses membres ont été écartés des listes républicaines dans l'entre-deux-tours lors de fusions avec des listes LaREM).