Présidentielle 2022 : Laurent Wauquiez renonce à se présenter à la primaire LR

L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui se rêvait en 2017 comme le premier opposant à Emmanuel Macron, a officialisé cette position jeudi en début de soirée. "Être candidat à l’élection présidentielle, c’est une décision que l’on prend non parce que l’on en a simplement envie, mais parce que c’est un moment où on se sent en situation de rassembler son camp et de réunir les Français. Je considère que pour moi ce moment n’est pas venu", écrit-il sur les réseaux sociaux, affirmant ne pas vouloir "ajouter de la division à la division".