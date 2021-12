Présidentielle 2022 : le récap' de la semaine

La campagne de la présidentielle est arrivée cette semaine à un nouveau tournant. À un virage grâce auquel les candidats accélèrent encore un peu plus et précisent les contours de la course à l'Élysée. On revient sur les moments forts des sept jours qui viennent de s'écouler.

Eric Zemmour candidat, enfin. Il a choisi son moment. Mardi via une vidéo sur YouTube où il voulait se donner des airs du général De Gaulle, l'ancien polémiste a franchi le Rubicon et s'est lancé dans le grand bain politique. Le voilà donc candidat du mouvement qu'il a fondé et baptisé, inspiré par une autre référence historique loin d'être anodine, "Reconquête". Sur TF1, il a expliqué qu'il voulait défendre "l'histoire millénaire de la France".

Un meeting très chaud. Il l'était avant - plusieurs associations antifas et antiracistes avaient prévenu qu'elles comptaient perturber la tenue du grand rassemblement du candidat d'extrême droite -, il l'a été pendant : dès le début, un individu a empoigné Eric Zemmour par le cou alors qu'il fendait la foule pour rejoindre le podium. Puis sur le plan des idées, ensuite : Eric Zemmour a livré devant près de 15.000 fans (dont Jean-Frédéric Poisson ou encore Christine Boutin), les grandes lignes de son projet, convoquant ici l'assèchement des flux migratoires, là les suppressions des aides sociales pour les étrangers extra-européens ou encore les expulsions des chômeurs étrangers. L'ambiance est aussi montée d'un cran quand une équipe de l'émission de Quotidien a été malmenée et exfiltrée, puis quand des militants de SOS Racisme ont réalisé une action dans la salle même du parc des expositions de Villepinte. Cinq d'entre eux ont d'ailleurs été blessés et Dominique Sopo a fait part de son intention de porter plainte.