"Maison commune", la future collocation de la majorité présidentielle

Pas d'union, mais une cohabitation sous un même toit. Mercredi soir, plusieurs leaders de la majorité se sont retrouvés pour parfaire leur projet de "maison commune", destiné à réunir sous une même entité les différents partis et mouvements qui composent la majorité en vue de la présidentielle et des législatives de 2022. Une initiativelancée par le président du MoDem François Bayrou, qui a d'abord laissé sceptiques les poids lourds de La République en marche et le président de la République lui-même, avant qu'ils ne s'y rallient.

Ce mouvement devrait prendre le nom de "Ensemble citoyens", et rassembler La République en marche, Agir, le MoDem, le parti d'Edouard Philippe Horizons, ou encore Territoires et progrès. Selon les informations de LCI, il s'agira d'une structure très souple, avec une personnalité juridique et une direction collégiale. Alors que la date de lancement était prévue au 28 novembre, cette dernière interviendra finalement dans quelques jours ou semaines de plus, mais avant la fin de l'année.