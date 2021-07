Élection présidentielle 2022 : les deux tours auront lieu les 10 et 24 avril

Ces dates avaient la préférence du gouvernement. À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mardi 13 juillet, Gabriel Attal a confirmé que la prochaine élection présidentielle aurait lieu les 10 et 24 avril 2022. Ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait consulté les représentants des groupes parlementaires à ce sujet, et "la majorité des avis a convergé vers ces dates", a confirmé le porte-parole du gouvernement.

L’article 7 de la Constitution imposant que l’élection soit organisée "vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice" et Emmanuel Macron ayant pris ses fonctions le 14 mai 2017, seules deux options étaient possibles : les 10 et 24 avril, et les 17 avril et 1er mai. Il y a quelques semaines, le gouvernement avait indiqué qu'il ne souhaitait pas organiser le second tour sur un jour férié, et avait privilégié la première option.