Présidentielle 2022 - "Il n'y a pas de Jupiter" : pour son premier meeting, Anne Hidalgo s'en prend à Emmanuel Macron

Anne Hidalgo veut prendre sa place, et cela se voit. Pour son premier grand meeting de campagne, tenu ce samedi à Lille, la candidate socialiste et maire de Paris n'a pas mâché ses mots pour évoquer le chef de l'État Emmanuel Macron et son gouvernement. Selon elle, le quinquennat actuel n'a pas permis de répondre aux problématiques du pays.

"Les faits sont là : 12 millions de pauvres, quand on nous assurait que le pouvoir d'achat allait augmenter. 300.000 sans-abris quand on nous promettait des hébergements stables. Six millions de chômeurs quand on nous garantissait que les opportunités ruisselleraient. 67 millions de Français plus divisés que jamais et qui se demandent s'ils ont encore un destin partagé", a dénoncé Anne Hidalgo devant un millier de soutiens. Parmi eux, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, le premier secrétaire du PS Olivier Faure ou encore la maire de Lille Martine Aubry.