Présidentielle 2022 : quels sujets seront déterminants pour les Français à l'heure du vote ?

THÈMES DE CAMPAGNE - Selon une enquête Ifop Fiducial pour TF1 et LCI révélée ce mercredi, au moment de voter à la prochaine élection présidentielle, les trois sujets les plus déterminants pour les Français seront : la santé, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme.

Quels seront les sujets décisifs pour les Français au moment de voter pour le ou la futur(e) président(e) de la République ? Selon une enquête Ifop Fiducial pour TF1 et LCI, les trois sujets qui joueront un rôle "déterminant", "important mais pas déterminant" ou "secondaire" dans leur vote à cette élection présidentielle sont : la santé (76%), la lutte contre l’insécurité et la délinquance (74%) et la lutte contre le terrorisme (74%).

Le bond des enjeux de santé

Viennent ensuite le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat (65%), l'éducation (63%), la lutte contre l'immigration clandestine (60%), la lutte contre le chômage (60%), la maîtrise du niveau des impôts (55%), l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique (53%), la sauvegarde des services publics (50%) et la réduction de la dette publique (40%). En avril 2017, le trio de tête des préoccupations des Français n’étaient pas les mêmes puisque les sondés avaient indiqué qu’ils prendraient d’abord en compte la lutte contre le chômage (69%), la lutte contre le terrorisme (66%) et la santé (62%).

L'épidémie de Covid 19 semble avoir eu un fort impact sur les Français, qui se soucient plus de la prise en charge de leur santé et de la situation des hôpitaux, mise en avant pendant la crise sanitaire. Avec 14 points de plus, il s'agit de l'une des préoccupations ayant pris le plus d'ampleur entre 2017 et 2022.

Idem pour la lutte contre l'insécurité et la délinquance (+18 points) sur laquelle fait campagne la droite et l'extrême droite, et la lutte contre le dérèglement climatique et l'environnement (+16 points). Une bonne nouvelle pour les écologistes, qui aimeraient confirmer leurs bons résultats aux dernières élections européennes, municipales et régionales.

