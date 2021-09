Présidentielle : "Dès que Éric Zemmour sera candidat, il perdra du terrain", juge le philosophe Raphaël Enthoven

"Il impose des idées dans le débat, à une altitude idéologique qui lui permet d'avoir le bon rôle, sans s'engager, sans dire qu'il est candidat", explique le philosophe au micro d'Élizabeth Martichoux. "Les personnes qui souscrivent à ce que dit Zemmour entendent des paroles qu'ils pensaient tout bas depuis longtemps et qu'il est seul à dire. Tant qu'il n'y a pas de candidature et qu'il n'entre pas dans le dur de la campagne avec des propositions concrètes, cela trouve un écho merveilleux."

En revanche, si Éric Zemmour se lance dans la course à l'Élysée, "il va devoir rendre des comptes sur des faits très précis, parler d'économie, s'adapter à la Constitution", rappelle Raphaël Enthoven. Or, "un candidat du fantasme et du désir, comme c'est son cas, a tout à perdre à rentrer dans un débat concret sur des éléments réels et à proposer des solutions pratiques". "À la seconde où il sera candidat, s'il doit l'être, à mon avis, il perdra du terrain", conclut-il.