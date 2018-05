Élection présidentielle de 2017 : l'heure des comptes

Les comptes de campagne de la dernière présidentielle ont été passés au peigne fin. Ils révèlent des frais de nature parfois étonnante. Marine Le Pen, par exemple, est celle dont les comptes de campagne ont été les plus sanctionnés. En effet, la candidate frontiste a engagé 12 416 576 euros lors du second tour, dont 873 576 euros n'ont pas été validés par l'autorité administrative. Parmi les dépenses remises en cause, une commande de champagne valant plus de cinq mille euros, et son voyage au Tchad en jet privé, dont le montant a dépassé les 128 000 euros. Or, Emmanuel Macron, lui se voit refuser 119 539 euros de facture sur 16 698 320 euros dépensés. Soit sept fois moins que sa rivale du FN.



