Sur son duel annoncé avec Emmanuel Macron en 2022, Marine Le Pen affirme qu’elle n’est "pas dans un esprit de revanche"

L’horizon a beau être lointain, tous les instituts de sondage sont déjà formels : Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouveront de nouveau face à face en 2022, au second tour de l’élection présidentielle. Le Premier ministre lui-même, Édouard Philippe, a diffusé cette idée le 5 novembre dernier, lançant à la députée et présidente du Rassemblement national (RN), lors d’une séance à l’Assemblée : "Il arrivera peut-être qu’un jour vous ayez l’occasion de débattre à nouveau avec le président de la République." Comprendre : lors du prochain débat de l’entre-deux tours.