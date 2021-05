Emmanuel Macron et Marine Le Pen (encore) donnés finalistes en 2022 Theo Rouby / AFP

INTENTIONS DE VOTE - La deuxième édition du baromètre Harris Interactive pour Challenges publié ce mercredi donne une nouvelle fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen au coude-à-coude lors du second tour de l'élection présidentielle.

Les sondages se suivent et se ressemblent. Selon le baromètre Harris Interactive pour Challenges*, publié ce mercredi, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont toujours les deux "finalistes" potentiels pour l'élection présidentielle de 2022. Au second tour, le président de la République sortant l'emporterait avec 53% des voix (-1 point sur un mois), contre 47% pour la présidente du RN (+1 point). En 2017, le premier avait comptabilisé 66,1% des voix, la seconde 33,9%.

Au coude-à-coude au 1er tour

L'écart au premier tour est toujours très faible entre le président sortant et la présidente du RN, selon cette enquête, qui a testé deux hypothèses pour le candidat incarnant la droite, Xavier Bertrand ou Michel Barnier. Avec le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, qui recueillerait 14% des voix, Marine Le Pen obtiendrait 27% (+1), et Emmanuel Macron 25% (-1). Avec l'ancien négociateur du Brexit Michel Barnier, qui réunirait 6% des voix, la cheffe du RN obtiendrait 29% et Emmanuel Macron 27%. À gauche, le chef de file des Insoumis réunirait 12% des voix dans le premier scénario, 13% dans le second, la socialiste Anne Hidalgo 6% à chaque fois, tout comme l'EELV Yannick Jadot.

Emmanuel Macron, favori des seniors

Ceux qui voteraient le plus pour Marine Le Pen sont les 35-49 ans. Il y a une semaine, une enquête Ipsos-Cevipof affirmait également qu'au moins 44% des policiers et militaires envisageraient de voter pour la candidate d'extrême droite au premier tour. Emmanuel Macron, lui, aurait surtout les faveurs des 65 ans et plus. Les Français sont 61% à juger "pas crédible" Marine Le Pen sur les questions économiques, 53% pour Emmanuel Macron, et 58% pour Xavier Bertrand. Ils sont aussi 57% à considérer qu'il y a "trop d'immigrés en France", une appréciation qui grimpe à 94% chez les sympathisants RN et 84% chez LR, loin devant les autres partis.

Le 21 avril, la première édition du baromètre d'intentions de vote Challenges et Harris Interactive avait déjà donné Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête du premier tour, avec 26% des intentions de vote pour elle et 26 à 28% pour lui. Au second tour, le match donnait 54% au premier et 46% à la seconde.

*Enquête Harris Interactive pour Challenges, réalisée en ligne du 14 au 17 mai, auprès d'un échantillon de 1.236 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 point.

