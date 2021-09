Primaire écologiste : au fait, les cinq candidats mangent-ils de la viande ?

"Je suis presque vegan", a ainsi indiqué Jean-Marc Governatori, assumant de ne manger, d'ores et déjà, "ni viande ni poisson". "Le premier acte écologiste, c'est bien de ne pas en manger", a-t-il ajouté, indiquant que "notre planète perd un million d'hectares de forêt par an" en raison de la consommation mondiale de viande".

"Moi, j’en mange", a expliqué de son côté l'eurodéputé Yannick Jadot. Tout en précisant qu'il ne consommait que de la viande "issue de l’élevage paysan", et "le plus souvent bio". "J’adore les pâtures", a-t-il poursuivi. "Je sais qu’il faut réduire la consommation de viande, mais cela façonne les paysages et c’est bon."

Même combat pour Delphine Batho, qui se dit de son côté "flexitarienne". "C’est le fait d’en manger beaucoup moins, de temps en temps. Moins et mieux." Et la députée et ancienne ministre de préciser qu'elle mange... "de la viande des élevages à l’herbe des Deux-Sèvres", sa circonscription électorale bien entendu. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, mange également de la viande, mais se dit sensible à la nécessité d'en réduire la consommation et de sortir du modèle agricole de l'élevage intensif.