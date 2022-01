Y a-t-il eu "plus de dépenses publiques sous Emmanuel Macron que sous François Hollande" ?

Pour le chef des Républicains, les choses sont claires. On ne "baissera pas les impôts si on ne baisse pas la dépense publique". Invité sur LCI ce mercredi 5 janvier, Christian Jacob a fustigé le mandat d'Emmanuel Macron, qui aurait vidé les caisses de l'État. Selon l'élu de droite "jamais les dépenses publiques n'ont explosé autant que sous Emmanuel Macron", qui ferait même "plus que François Hollande". Qu'en est-il réellement ?

Pour rappel, les dépenses publiques sont les sommes déboursées par l'État, mais aussi les administrations de Sécurité sociale, les collectivités territoriales et les administrations et les organismes qui leur sont rattachés, comme le rappelle l'Insee. Celles-ci peuvent être liées à des dépenses de fonctionnement ou de redistribution, comme les allocations familiales ou les retraites, mais aussi à des investissements. Or, en 2020, cet indicateur a en effet atteint des records, selon les données de l'institut chargé de la production, l'analyse et la publication des statistiques en France. Comme l'illustre le graphique ci-dessous, la dépense publique a atteint 61,6% du PIB contre 56,7% lors de la fin de mandat du président socialiste.