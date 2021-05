Cinq questions autour de l'alliance entre Renaud Muselier et LaREM en Paca

"On a un intérêt à dépasser les clivages partisans, à faire travailler les gens raisonnables ensemble dans une région", plaidait ainsi un cadre de la majorité auprès de LCI. "Les sondages ont testé l’option du rassemblement [en Paca, NDLR]. Ils ont montré que le rassemblement était clairement appelé par les électeurs." Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a vanté dimanche sur Europe 1 "une nouvelle étape du dépassement au niveau local et de clarification pour LR au niveau national [...] Vous avez aujourd'hui chez les LR ceux qui veulent construire avec nous, et ceux qui veulent pactiser avec le RN. LR, le parti, est devenu un décor de cinéma avec des personnes qui n'ont pas la même ligne sur des sujets fondamentaux."

Le deuxième objectif revendiqué, à travers cette alliance de premier tour, est de prévenir le risque d'une victoire du RN en Paca, ou du moins d'éviter que le parti de Marine Le Pen n'arbitre à nouveau l'issue du second tour - en 2015, Christophe Castaner avait été contraint de retirer sa liste de gauche pour permettre la victoire de la droite. "Le risque de la région Sud, c’est le Rassemblement national", résumait lundi, sur LCI, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. "L'idée, c'est de concentrer les forces au premier tour pour peser face au risque du Rassemblement national."

"Le barrage au RN est une priorité", expliquait aussi, sur LCI, le député LaREM Bruno Bonnell, tête de liste en Auvergne-Rhône-Alpes. "Il faudra être clair vis-à-vis des électeurs quant à la position face au RN, que la droite ne se prenne pas les pieds dans le tapis de l’extrême droite." Pour la majorité, le risque d'une victoire de l'extrême droite justifiait plus que jamais cette alliance. "Le front républicain de 2015 ne s’opérera plus de la même façon", analysait dimanche, auprès de LCI, l'entourage de Sophie Cluzel, ex-tête de liste LaREM en Paca. "La gauche a été la première à dire qu’elle ne voudrait plus être hors de l’hémicycle."

De nombreux observateurs voient dans cette stratégie une forme de laboratoire de ce que pourrait être l'élection présidentielle de 2022, avec la perspective d'un nouvel affrontement, au second tour, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais l'expérimentation du "barrage républicain" sous cette nouvelle forme est un jeu dangereux, relèvent certaines voix, notamment à droite. "Vouloir nationaliser les élections régionales, c’est prendre le risque de livrer des régions à l’extrême droite", a estimé le maire LR de Metz, François Grosdidier, lundi sur LCI. "C’est un formidable cadeau fait à l’extrême droite, libérant des électeurs qui ne voteront plus sur le critère régional, mais au niveau national. Les régionales ne doivent pas être une mini-élection présidentielle." "S'allier à Emmanuel Macron est une bévue magistrale", a également fustigé le maire LR de Maisons-Laffitte, Jacques Myard, sur notre antenne, convaincu que le chef de l'État "ne sera pas au second tour" en 2022. "Il y a un risque que le RN l'emporte en Paca, à qui la faute ?"