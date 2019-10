Christian Jacob élu président des Républicains avec plus de 62% des voix

POLITIQUE - Christian Jacob a été élu président des Républicains dimanche soir, avec 62,58% des voix, a annoncé la Haute autorité du parti. Le chef de file des députés LR était opposé à Julien Aubert et Guillaume Larrivé.

Christian Jacob, le chef de file des députés Les Républicains à l'Assemblée, a été élu dimanche soir président du parti, a annoncé la Haute autorité de LR. Favori du scrutin, Christian Jacob a été élu dès le premier tour avec 62,58% des voix. Il était opposé à Julien Aubert, qui a récolté 21,28% des votes, et Guillaume Larrivé (16,14% des voix).

"Rassembler, réconcilier et rebâtir" un "grand parti de droite, ouvert, populaire et fier de ses valeurs"

"Je sais que sa mission ne va pas être simple mais j'exhorte tout le monde à faire en sorte qu'on la lui facilite", a affirmé Jean Leonetti, qui avait assuré l'intérim à la présidence de LR depuis le départ de Laurent Wauquiez en juin 2019, après une lourde défaite aux élections européennes. "Merci aux militants, nous ne devons pas les décevoir", a-t-il ajouté.

Fin connaisseur du parti, chiraquien historique, Christian Jacob a affirmé lors de la campagne vouloir avant tout "rassembler,

réconcilier et rebâtir" un "grand parti de droite, ouvert, populaire et fier de ses valeurs". Âgé de 59 ans, trois fois ministre, et

revendiquant un "bon sens paysan" issu de son passé d'agriculteur, il a aussi assuré à plusieurs reprises ne pas vouloir se présenter à l'élection présidentielle de 2022. "Le temps n'est pas à l'homme présidentiel", avait-il notamment affirmé. Face à lui, Guillaume Larrivé défendait une ligne libérale et Julien Aubert une ligne souverainiste.