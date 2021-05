Contre le RN, Anne Hidalgo veut un "front républicain" aux régionales comme à la présidentielle

"Marine Le Pen, c’est l’extrême droite. Elle défend d’abord ses intérêts et les intérêts d’une formation d’extrême droite non républicaine et antirépublicaine", a insisté Anne Hidalgo, alors que la patronne du RN, candidate déclarée à la présidentielle, est déjà donné au second tour face à Emmanuel Macron. Là-dessus, l'édile a déclaré vouloir "tout faire pour que ce second tour soit beaucoup plus ouvert qu’il n’est aujourd'hui", disant craindre "qu’une grande partie de la population ne se détourne du scrutin". En effet, l'abstention pourrait être la grande gagnante de cette élection. Déjà en 2017, 25,44% des électeurs ne s'étaient pas présentés au second tour qui opposait Marine Le Pen à Emmanuel Macron, soit plus d'un électeur sur quatre.