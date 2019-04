Européennes : comment face au chaos du Brexit, peut-on encore vouloir un "Frexit" ?

Les deux hommes mettent en effet l'accent sur le fait que les Britanniques ont à leur tête pour négocier leur retrait une Première ministre non partisane du Brexit. "Le gouvernement qui a négocié n’est pas composé uniquement de gens qui y sont favorables" constate le directeur de cabinet de Florian Philippot. "Si nous en venions au Frexit, nous n'aurions pas les mêmes difficultés politiques, car nous n'aurions avec nous que des partisans de la sortie de l'UE" continue-t-il. "Il aurait fallu un Premier ministre défenseur du Brexit, et la constitution d'un gouvernement d’union nationale", explique à LCI François Asselineau, ajoutant que s'il avait été dans le cas de Theresa May, il aurait très rapidement usé du levier financier en "cessant de verser de l'argent à l'Europe".





Puisque Les Patriotes et l'UPR sont toujours autant convaincus par le Frexit, ils ont décidé de ne pas changer de stratégie et d'axer leur campagne pour les élections européennes sur cette idée. "Surtout que face à nous, nous aurons des adversaires qui y ont renoncé, notamment le Rassemblement national de Marine Le Pen" jubile Joffrey Bollée, dont le parti est crédité d'1,5% d'intentions de vote selon un sondage Ifop-Fiducial publié lundi par Paris Match. "Nous considérons que les Européennes seront pour nous l’occasion de mieux développer nos analyses, de les faire connaître. Si nous avions en France des débats libres à ce sujet, une grosse minorité, et peut-être même une majorité de Français, se prononceraient pour un Frexit" ajoute François Asselineau, crédité lui de 0,5% d'intentions de vote selon ce même sondage.