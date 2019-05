Élections européennes 2019 : François-Xavier Bellamy s'explique sur la défaite des Républicains

La liste LR conduite par François-Xavier Bellamy n'a recueilli que 8,5% des voix aux élections européennes. Une défaite sans précédent depuis 1958. Invité sur LCI, le député européen estime que cet échec est dû à "la défiance que cette famille politique suscite. Il faut qu'on arrive à reconstruire la confiance et la mériter de nouveau. On n'y parviendra pas en se divisant. On ne pourra pas reconstruire l'adhésion envers notre parti en disant du mal d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen", a-t-il déclaré.



