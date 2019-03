Elections européennes : Jean-Pierre Raffarin soutient le projet d’Emmanuel Macron

Depuis samedi, la pression montait dans les rangs des Républicains. Dimanche, Laurent Wauquiez, avait enjoint Jean-Pierre Raffarin, toujours membre du parti, à donner "sa position sur la campagne des Européennes". Dans la foulée, François-Xavier Bellamy, avait appelé chacun à faire "des choix clairs". Interrogée sur LCI, la tête de liste de LR pour les élections européennes, avait ajouté qu’elle ne porterait "jamais aucun jugement moral sur celui qui ne fera pas politiquement les mêmes choix" que les siens.





C’est donc désormais chose faite. L’ex-Premier ministre de Jacques Chirac a choisi son camp. Une décision qui repose, selon l’entretien publié par nos confrères, uniquement sur la tribune d'Emmanuel Macron sur l'Europe. "Il s'agit du projet européen le plus abouti", estime Jean-Pierre Raffarin, ajoutant qu’il adhère aussi bien au "constat" qu’à "la vision et au projet". Une annonce qui n'est pas tout à fait inattendue. Fin janvier, l'ancien chef de gouvernement avait déjà déclaré qu’il déciderait s'il restait ou non au sein des Républicains en fonction de la position du parti sur l'Europe.