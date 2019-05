Européennes : le démarchage téléphonique des partis politiques est-il légal ?

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) précise cependant que ce type de démarchage doit répondre à certaines règles pour respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD), appliqué depuis maintenant un an. L'accord pour être contacté par des partenaires commerciaux étant tout de même éloigné d'un consentement à être prospecté à des fins politiques, la Cnil recommande aux partis qui loueraient des bases de données à des sociétés d'envoyer "un premier message téléphonique" "afin de recueillir leur accord à être démarchés spécialement à des fins de communication politique". C'est donc pourquoi, pour le message de LFI, Jean-Luc Mélenchon se présente et demande à la personne appelée si elle veut entendre son message. La commission estime même que le consentement devrait "préciser une plage horaire pour recevoir de tels appels."





Dans tous les cas, les citoyens concernés ont le droit de s'opposer à l'utilisation de leur numéro, et ce, à tout moment. Les mentions légales de l’automate d'appel, qui doivent obligatoirement être intégrées au message, précisent ainsi une adresse et un courriel à qui envoyer une demande de radiation. "En cas de prospection par SMS ou MMS, le candidat ou le parti doit insérer dans l’envoi un lien de désabonnement ou un dispositif de type 'STOP SMS'", poursuit la Cnil. C'est effectivement le cas des messages de propagande du Rassemblement National et de Debout la France.





Les partis politiques ont bien conscience que leurs démarches ne sont pas toujours vues d'un bon œil. "Nous avons privilégié les SMS aux appels téléphoniques car nous trouvions les appels trop intrusifs, se justifie Thomas Ménagé. Les personnes intéressées peuvent cliquer sur un lien qui renvoie vers notre projet, les autres ont la possibilité de se désinscrire en renvoyant STOP".





En cas d'abus, il est toujours possible de réaliser un signalement auprès de la Cnil, par courrier ou directement en ligne. En cas d'infraction, comme une récupération de numéros de téléphone sur Internet, la commission peut donner un avertissement public ou une amende allant jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires de la société incriminée.