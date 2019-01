Elections européennes : qui est Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national à seulement 23 ans ?

"Dans cette période trouble, il faut aussi donner des signes d’espoir à notre jeunesse et montrer que dans des partis politiques pourtant bien installés comme le nôtre, on donne aussi la chance à des jeunes qui sont issus de milieux populaires", déclarait Louis Alliot, pas rancunier, lundi 7 janvier. Jordan Barbella lui-même est conscient de ce qu’il représente. "Je suis jeune, j’ai grandi en banlieue, j’ai vécu dans le 93. Ma mère habite en HLM à Saint-Denis. Je représente l’origine modeste et la fibre sociale", estime-t-il dans Libération.





Mais la jeunesse et les origines modestes de Jordan Bardella ne sont pas ses seuls atouts. "Selon moi, il a été choisi pour deux bonnes raisons", explique à LCI Jean Messiha, membre du bureau national du Rassemblement national. "Il maîtrise le fond et la forme, ce qui le rend très performant, notamment sur les plateaux de télévision. Et il est de la génération qui porte le plus tous les méfaits de l’Union européenne. C’est sa génération qui est le plus au chômage, qui subit le plus les problèmes sanitaires, les problèmes de logement découlant des politiques imposées par l’Europe, c’est sa génération qui a vu l’Europe prendre un virage techniciste, libéral, anti-national."