Elections européennes : vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire sur les listes électorales

Il existe deux façon de s'inscrire sur les listes. Vous pouvez le faire en ligne, sur le site service-public.fr, à condition d'avoir au préalable créé un compte personnel sur cette plateforme. La démarche est simple : une fois connecté, il faudra joindre pour l'inscription deux documents numérisés. D'une part, un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d'eau, d'électricité, de gaz, attestation d'assurance habitation ou encore avis d'imposition). D'autre part, un justificatif d'identité, à savoir une carte d'identité ou un passeport valides ou périmés depuis moins de cinq ans, ou à défaut un document prouvant votre nationalité (acte de naissance de moins de trois mois) et votre identité (permis de conduire, carte vitale avec photographie...).





Vous pouvez également vous inscrire sur place, en mairie (selon les heures ouvrables), en possession d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile - dans les mêmes conditions que ci-dessus - et avec un formulaire Cerfa de demande d'inscription. L'inscription est possible, dans ce cas, s'il s'agit de la mairie du lieu de résidence, ou de la mairie d'une commune où vous êtes assujetti à des impôts locaux depuis au moins deux ans. Une permanence d'au moins deux heures doit être assurée dans les mairies, samedi 30 mars, afin de permettre les inscriptions.