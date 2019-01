Élections européennes 2019 : une deuxième liste de Gilets jaunes "constituée", annonce son porte-parole

Le porte-parole de l'"Union jaune" ajoute : "Cette Europe, on souhaite la changer. Il y a beaucoup de choses à remettre sur le tapis, on est là pour ça. Nous avons mis en avant cinq thématiques importantes et on espère qu’elles correspondent à ce qu’il s’est passé au cœur des manifestations : le pouvoir d’achat, les retraites, l’immigration, la justice sociale et fiscale et la souveraineté."





Pour rappel, la première liste est menée par Ingrid Levavasseur. Intitulée le "ralliement d'initiative citoyenne", elle comporte dix noms a pour objectif de constituer une liste complète de 79 candidats d'ici "mi-février" en vue du scrutin du 26 mai.