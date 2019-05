Elections européennes : 33 listes vont s'affronter

La campagne officielle pour les élections européennes débutera le 13 mai 2019. Toutes les listes ont été déposées ce 3 mai 2019. Au total, on en compte 33 soit 2 607 candidats aux profils très différents. Les partis traditionnels représentent la moitié des listes déposées. Le reste est composé de nouveaux candidats dont trois sont issus des gilets jaunes. Pour cette élection, chacun a dû imprimer les affiches et les bulletins à ses frais.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.