Élections européennes : des anomalies dans la liste électorale ?

Les élections européennes sont prévues pour le 26 mai 2019. À dix jours du scrutin, de nombreuses anomalies sont constatées sur les listes électorales. À l'exemple de la Commune de Viry-Châtillon, où au moins 300 électeurs sur les 19 000 inscrits posent problème. Cela est dû au croisement entre un nouveau fichier national et les données locales des 36 000 communes du pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.