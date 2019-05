Élections européennes : faut-il donner plus de pouvoir à l'Europe ?

Les campagnes électorales battent leur plein à 10 jours des élections européennes. Les programmes et les promesses diffèrent selon les listes. Que proposent les principaux participants à ce scrutin sur l'organisation de l'Europe ? Quelles listes envisagent le Frexit ? Et quels partis voudraient accorder plus de pouvoir à l'Union européenne ?



Ce jeudi 16 mai 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", nous décrypte les programmes des principales listes aux élections européennes sur l'organisation de l'Europe. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 16/05/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.