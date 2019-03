Élections européennes : Ian Brossat nommé tête de liste du Parti communiste

Après la nomination de François-Xavier Bellamy pour les Républicains, Ian Brossat a été choisi pour conduire la liste du Parti communiste aux élections européennes. Seulement âgé de 38 ans, sa mission est de montrer un visage jeune et moderne de son parti. Le professeur de français aime cultiver sa différence et n'hésite pas à exposer sa vie privée.



