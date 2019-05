Élections Européennes : la sensibilisation des indécis se poursuit

Ce 23 mai 2019, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont les premiers à voter pour les Européennes. En attendant le tour de l'Hexagone, la sensibilisation des électeurs se poursuit. Les militants envahissent les marchés du pays pour distribuer des tracts. Nadine Morano, elle, est même partie à la rencontre des Français pour les convaincre d'aller voter.



