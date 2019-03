Européennes : Laurent Wauquiez signe, lui aussi, une tribune pour l'Europe

Après le message pour l'Europe d'Emmanuel Macron, c'est au tour du patron des Républicains (LR), Laurent Wauquiez, de publier un texte à quelques semaines des élections européennes, qui auront lieu le 26 mai. Conscient que la droite a une voix à faire entendre entre celle portée par le chef de l'Etat et celle des populistes hostiles à l'Union Européenne, Laurent Wauquiez a publié ce samedi une tribune dans Le Monde. Selon lui, les électeurs européens ne peuvent se résigner à "une alternative entre proeuropéens et antieuropéens, progressistes et nationalistes, sauveurs et destructeurs, sans rien entre les deux".





Ces déclarations s'ajoutent à celles tenues jeudi dernier en compagnie de la tête de liste LR aux Européennes, François-Xavier Bellamy, lors d'un premier meeting commun en Bretagne, où il déclarait vouloir "offrir un autre choix aux Français".